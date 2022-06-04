Kadıköy'de metruk binada yangın - Haberler

Kadıköy'de metruk binada yangın Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü. Rasimpaşa Mahallesi Hayrullah Efendi Sokak'taki kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu. AA / Alptekin Soykan - Güncel Güncel Haberler

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