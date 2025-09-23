Kadıköy'de Metrobüs Çarpışması: 2 Yaralı

KADIKÖY'DE 2 METROBÜS ÇARPIŞTI: 2 YARALI / Geniş haber

Murat SOLAK - İsa ALMAÇAYIR- İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, -KADIKÖY, Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle çarpan metrobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. O sırada arkasından gelen başka bir metrobüs, duramayarak duraktaki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta savrulan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle çarpışan metrobüslerin camları kırılırken, metrobüs yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Çekici yardımıyla metrobüslerin kaldırılmasının ardından metrobüs yolundaki trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.