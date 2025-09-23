Haberler

Kadıköy'de Metrobüs Çarpışması: 2 Yaralı

Kadıköy, Acıbadem'de bir metrobüs, durakta bekleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada 2 yolcu hafif yaralandı ve kazaya yol açan metrobüslerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Murat SOLAK - İsa ALMAÇAYIR- İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, -KADIKÖY, Acıbadem'de bir metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle çarpan metrobüste bulunan 2 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüs, yolcu almak için durakta durdu. O sırada arkasından gelen başka bir metrobüs, duramayarak duraktaki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta savrulan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı. Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı 2 kişiyi ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle çarpışan metrobüslerin camları kırılırken, metrobüs yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Çekici yardımıyla metrobüslerin kaldırılmasının ardından metrobüs yolundaki trafik normale döndü. Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
