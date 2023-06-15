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Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi

Kadıköy'de Metro Şantiyesinde Vinç Devrildi

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Kadıköy'de İBB'ye ait M12 Göztepe-Ümraniye metro şantiyesinde vinç devrildi. Kazada vinç operatörü hafif şekilde yaralanırken sokak trafiğe kapatıldı. Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

-KADIKÖY'de metro şantiyesinde vinç devrildi. Kazada vinç operatörü hafif şekilde yaralanırken sokak trafiğe kapatıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Göztepe Mahallesi, Hamit Oskay Sokak'ta bulunan, İBB'ye ait M12 Göztepe- Ümraniye metro şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre şantiyede bulunan iş makinesini bulunduğu yerden çıkaran vinç, ağırlık nedeniyle dengesini kaybederek yan yattı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Operatör çevredeki vatandaşlar ve işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vinç operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası sokak trafiğe kapandı. Devrilen vincin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen vinçten görüntü

-Şantiyeden görüntü

-Genel ve detay görüntü


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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