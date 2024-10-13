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Kadıköy'de Meme Kanseri Farkındalık Turu Düzenlendi

Kadıköy'de Meme Kanseri Farkındalık Turu Düzenlendi
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Kadıköy'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' dolayısıyla motosiklet ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar pembe balonlar uçurarak erken teşhis ve farkındalık mesajı verdiler.

Kadıköy'de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında motosiklet ve bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ve K-Rides işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Kalamış Marina'da toplanan bir grup, bisiklet ve motosikletleriyle Caddebostan Sahili ve Bağdat Caddesi'nde tur attı.

Kadınlar meme kanserine dikkati çeken tişörtler giyerken, motosiklet ve bisikletlere pembe balonlar bağlandı. Tur sonunda pembe balonlar uçuruldu.

Etkinliğe katılan Özlem Kayacan Poyraz, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce 41 yaşındayken meme kanseri tanısı ile tedaviye başladığını söyledi.

Özel bir firmada yöneticilik yaptığını, hobi olarak motosiklet kullandığını belirten Poyraz, "Meme kanseri yaygın bir hastalık. Farkındalık oluşturmak için bu etkinliğe katıldım. Hastalığa yakalandığınız zaman olay sadece memede bitmiyor, bünyeye de yayılabiliyor. Daha sonra tekrarlama ihtimali gibi durumlarla birlikte ciddi olarak ele alınması gereken bir durum. Kadınlarımız maalesef kendilerini çok fazla kontrol etmiyorlar, mamografiden kaçınıyorlar ve çekiniyorlar. Çekinmesinler. Erken teşhis hayat kurtarıyor ve tedavi şeklinin daha az yıpratıcı ilerlemesini sağlıyor." dedi.

Bisikletle etkinliğe katılan Sultan Tüven ise "Ben de meme kanseri geçirmiş bir kadın olarak bugün bu etkinliğe katıldım. Her kadının bu konuda farkındalığı olması için buradayız. Kadınlar mutlaka ve mutlaka kendileri elle muayene yapmalılar. Her duşta bunu tekrarlamalılar. 6 ayda bir tekrar kontrollerini yaptırmalılar. Babamı da 5 ay önce kanserden kaybettim. O yüzden benim için böyle şeyler önemli. Erken teşhis hayat kurtarır." diye konuştu.

Ayşe Kamiloğlu da meme kanseri farkındalığı etkinliğinin kadınlar için önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Erken teşhis hayat kurtarır. Hep beraber sürüş yapacağız. Etkinliğe birçok marka da destek veriyor. Motosiklet insanın ruhuna çok iyi geliyor ve birçok hastalığı da inanın tedavi ediyor. Kadınlarımız hiç korkmasın motosiklet kullansın, ruhlarını özdeşleştirsin. İlgi ve sevgi her şeyi iyileştirir."

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

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