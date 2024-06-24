Kadıköy'de Marmaray İstasyonu'nda Görevli Kadın Güvenlik Görevlisini Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanması Başladı

Kadıköy'de Marmaray İstasyonu'nda görev yapan kadın güvenlik görevlisini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ısrarlı takip" suçlarından 23 yıla kadar hapis ceza istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çetin Aktay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki Gülhan Karaderili ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Aktay, müşteki ile aynı yerde çalıştıklarını, zamanla ilişkilerinin başladığını, sonrasında ise aralarında kıskançlık meselesi yaşandığını öne sürdü.

Bir süre sonra kendisinin başka bir Marmaray İstasyonu'na geçtiğini belirten Aktay, şunları söyledi:

"Gülhan beni çalıştığım yere şikayet etti. Ben hiçbir şey yapmadığım halde benden şikayetçi oldu ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Beni temizlikçi olduğum için hor gördü. Benim sonrasında psikolojim bozuldu. Benim akli dengem yerinde değildi. Göztepe durağına intihar etmeye giderken Gülhan ile yolda karşılaştım. Elimdeki bıçağı silah sandı, o sırada bir kargaşa yaşandı. Şuurumu kaybettim. Bu olayın olmasını istemezdim. O kargaşada istemeyerek oldu. Keşke zarar vermeseydim. Şuurumu kaybettiğim için olay yaşandı, keşke yaşanmasaydı. Pişmanım."

Sanık Aktay'ın avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının tespitine yönelik rapor alınmasını talep etti.

"Ben artık insanların içine çıkarken sürekli maske takıp çıkıyorum"

Müşteki Gülhan Karaderili ise sanıkla aynı istasyonda çalıştıklarını ve yaklaşık 3-4 ay iş arkadaşlıkları olduğunu belirterek, "Şahıs benimle sevgili olduğunu kendi kafasında kurmuştur. Daha sonra başka bir istasyona gönderildi. Gittikten yaklaşık 10 gün sonra 'Ben artık daha fazla dayanamıyorum sana olan duygularımı söyleyeceğim.' dedi. Ben de ona 'Ben sana her zaman Çetin abi dedim. Ben konuşmak istemiyorum, konuyu burada kapatmak istiyorum.' dedim." ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında sanığın sosyal medya üzerinden kendisine tehdit ve sevgi içerikli karışık mesajlar gönderdiğini kaydeden Karaderili, bu mesajları iş yeri şeflerine bildirdiğini ve savcılığa şikayet ettiğini söyledi.

Karaderili, hakkında uzaklaştırma kararı almasına rağmen sanık tarafından takip edildiğini belirterek, "Ben sadece suratımdan bıçaklanmadım. İlk teşebbüs yapılan yer kalp bölgemdi. Ben artık insanların içine çıkarken sürekli maske takıp çıkıyorum. Sırtımdan yaklaşık 10 darbe aldım. Suratımın parçalandığını, kanların oluk oluk aktığında fark ettim. Kesinlikle öldürmek amacıyla gelinmişti. Ben adalete güveniyorum. Ben cenin pozisyonu aldığım için iç organlarımı korudum." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

"Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum"

Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Karaderili'nin avukatı Can Akşahin, akli dengesi yerinde olmayan birini bu kadar uzun yıl TCDD bünyesinde çalıştırmayacaklarını dile getirdi.

Müşteki Gülhan Karaderili ise adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, "Ufak cezalarla bu kişi kurtulacaksa, ben ölmeyi tercih ederdim. Şahsın akli dengesinin bozuk olmadığını ve bunun gerçekten bir öldürmeye teşebbüs, canavarca hisle tasarlanmış olduğunu açık açık videolarla, kanıtlarımızla gösterdik. Adalet inşallah yerini bulacak. Alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çetin Aktay'ın 15 Mart'ta Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'yi bıçakla yaraladığı belirtiliyor.

İddianamede, Çetin Aktay'ın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla, "ısrarlı takip" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.