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Kadıköy'de Makas Atan Sürücüye Yüksek Para Cezası

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Kadıköy'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 4 bin 936 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve sürücü gözaltına alındı.

Kadıköy'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta bir sürücünün D100 Karayolu Göztepe mevkisinde hızla arka arkaya şerit değiştirip trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda kimliği belirlenen sürücü A.T. gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "yakın takip" maddeleri uyarınca toplam 4 bin 936 lira para cezası uygulandı.

A.T, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Aralık Güvenlik Ceza İstanbul Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

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