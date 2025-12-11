Kadıköy'de aracıyla trafikte makas atan sürücünün bir otomobile çarpıp kaçması kamerada

Kadıköy'de, trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün bir otomobile çarpıp kaçması, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Bostancı mevkisinde makas atarak ilerleyen sürücünün aracı, sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı.

Makas atan sürücü durmayıp yoluna devam etti. Beton bariyerlere çarpan sol şeritteki otomobil ise dörtlülerini yakarak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, çarpma anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.