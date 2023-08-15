Kadıköy'de Lüks Araçların Lastikleri Patlatıldı

Kadıköy'de bir sokağa park edilmiş bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir sokağa park edilmiş bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından patlatıldı. Lastikleri patlatılan araçlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bostancı Koy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran bir dizi lüks aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçakla patlatıldı. Kimi aracın 2 lastiği patlatılırken, kimi aracın ise 4 lastiği birden patlatıldı. Aracını o halde gören bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu. - İSTANBUL