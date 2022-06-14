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Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Kadıköy'de bir lokantada çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul Kadıköy'de bir lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı.

Binanın çatısına yayılan yangına, aynı sokakta bulunan İBB Kadıköy İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Hasanpaşa Kadıköy Baba Güncel Haberler

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