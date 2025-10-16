Kadıköy'de KYK Bursu Protestosu: 9 Öğrenci Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Kadıköy'de KYK burslarının asgari ücretin yarısına sabitlenmesi ve borçların silinmesi istemiyle açıklama yaptıktan sonra gözaltına alınan 9 öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öğrenci Kolektifi'nden bir grup öğrenci, dün akşam saatlerinde Kadıköy Caferağa'da KYK burslarının asgari ücretin yarısına sabitlenmesi ve KYK kredi borçlarının silinmesi talebiyle açıklama yapmış, ardından öğrenciler polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

KYK bursunu protesto ettiler cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındılar

Geceyi karakolda geçiren 9 öğrenci, öğle saatlerinde cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

9 öğrenci serbest bırakıldı

Savcılıktaki sorgulamanın ardından öğrenciler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle 10 Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik dosya üzerinden 9 öğrenciyi serbest bıraktı. Öğrencileri, arkadaşları adliye çıkışında alkışlar ve sloganlarla karşıladı.

" Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Serbest bırakılan öğrencilerden Eylül Naz Doğan, "Yaptığımız eylemde sırf KYK bursunun daha nitelikli olmasını istediğimiz için Kadıköy'de gözaltına alındık. Gözaltına suçlaması cumhurbaşkanına hakaret şeklinde olmuştu. Fakat biz sadece üniversiteliler olarak KYK bursunun yetersiz olduğunu ve buna yönelik tüm üniversitelerde imza toplayacağımızı söyledik. Dün hukuksuz bir şekilde mevcutlu kaldık ve bugün şu an dışarıdayız. Bugünden sonra da daha önce olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. KYK bursunu imzalarla, anketlerle birlikte yaymaya ve kazanımını almaya devam edeceğiz" dedi.