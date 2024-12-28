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Kadıköy'de Kumar Baskını: 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza

Kadıköy'de Kumar Baskını: 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza
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İstanbul Kadıköy'de bir dernekte düzenlenen kumar oynama operasyonunda, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira ceza kesildi. Baskında kumar malzemeleri de ele geçirildi.

Kadıköy'de bir dernekte kumar oynadıkları öne sürülen 6 kişiye 38 bin lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 24 Aralık'ta kumar oynatıldığı gerekçesiyle Acıbadem Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve dernek ruhsatı bulunan bir adrese baskın düzenledi.

Söz konusu adreste, kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince toplam 38 bin 550 lira ceza kesildi.

Baskında, 408 oyun pulu ve 1 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sorumlusu M.C.Ş'nin yanı sıra E.A. ve krupiye olarak çalışan bir kişi, haklarında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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