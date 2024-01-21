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Kadıköy'de Korsan Otoparkçılık Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kadıköy'de usulsüz otopark ücreti isteyen bir şüpheliyi yakaladı. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kadıköy'de, korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, vatandaşlardan usulsüz otopark ücreti isteyen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Eğitim Mahallesi'ndeki bir sokakta sürücülerden para isteyen T.D'yi suçüstü yakaladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun "yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek" maddesi gereğince 690 lira para cezası uygulanan T.D. hakkında, "Kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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