Kadıköy'de Korku Evi Yangını

Kadıköy'de bulunan bir iş merkezinin giriş katında bulunan korku evinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, korku evi kullanılamaz hale geldi.

KADIKÖY'de 3 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan eğlence amaçlı kullanılan korku evinde yangın çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eğitim Mahallesi, Ünal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 3 katlı iş merkezinin giriş katında bulunan korku evinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından ekipler tarafından söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında eğlence amaçlı kullanılan 'korku evi' kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.