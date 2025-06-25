Kadıköy'de Köprü Üzerinde Hafif Ticari Araçta Yangın
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle köprü araç trafiğine kapatıldı.
Kadıköy'de köprü üzerindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bostancı Köprüsü'nde İçerenköy istikametinde ilerleyen Niyazi Potur'un kullandığı 16 JCK 23 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, tedbir amacıyla köprüyü araç trafiğine kapattı. Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından köprü tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel