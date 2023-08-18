Kadıköy'de köpeğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

D-100 karayolu Kadıköy Harem istikametinde seyreden bir otomobil, yola atlayan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil bariyere çarparak durabildi. Sürücü araçta sıkıştı ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada köpek öldü.