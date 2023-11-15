Kadıköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

KADIKÖY'de, aşırı hız yaptığı iddia edilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, önce park halindeki otomobile ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Kazada taksi şoförü yaralanırken, kazaya neden olan sürücü Ömer Cenk Koç'un 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratle ilerleyen Ömer Cenk Koç yönetimindeki 34 TP 8107 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce park halindeki otomobile, ardından seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrularak devrilirken, taksi ise kaldırıma çıktı. Kazada taksi şoförü B.B. yararlanırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ömer Cenk Koç kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan taksi şoförüne ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra alkol testi yapılan Ömer Cenk Koç'un 0.55 promil alkollü olduğu tespit edilirken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.