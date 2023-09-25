Kadıköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Kadıköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

KADIKÖY'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen Şenol Can Yılmaz'ın kullandığı 34 GSA 457 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazadan sürücü Şenol Can Yılmaz yara almadan kurtulurken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulunduktan sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, trafik akışını tek şeritten sağladı. İtfaiye ekipleri de yangın çıkma ihtimaline karşı otomobilleri kontrol ederek tedbir aldı. Kazaya karışan otomobiller, çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı tekrar normale döndü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.