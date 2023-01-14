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Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çaptı

Güncel Haberler

Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra savrularak ters döndü.

Kadıköy'de kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaya çarptıktan sonra savrularak ters döndü.

Alınan bilgiye göre, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde S.İ. idaresindeki 34 RJ 7511 plakalı cip kontrolden çıktı.

Kaldırıma çıkarak bir kadına çarpan araç, demir dubalara vurduktan sonra yola savrularak ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Tragger Güncel Haberler

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