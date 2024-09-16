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Kadıköy'de Kökleri Çürüyen Ağaç Devrildi

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Kadıköy'de kökleri çürüyen bir ağaç, sokağa devrilerek park halindeki bir araca zarar verdi. Olay sırasında sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

KADIKÖY'de kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları park halindeki bir araca zarar verirken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Caddebostan, Çakır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre kökleri çürüyen ağaç sokağa devrildi. Ağacın dalları bir binanın önünde park halinde bulunan 34 GND 612 plakalı araca zarar verdi. Aracın camları kırılırken, olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri devrilen ağacın çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve belediye ekipleri ekipleri dallarını kestiği aracı bulunduğu yerden kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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