Kadıköy'de Kırmızı Işıkta Otomobil Soygunu

Kadıköy'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına yaklaşan iki kişi, aracın camını kırarak içinde yaklaşık 800 bin liralık döviz ve Türk lirası bulunan çantayı çaldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirenlerden 1 kişiyi gözaltına aldı ve diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KIRMIZI IŞIKTA CAMI KIRDILAR

Kadıköy'de 9 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda bir işyerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N., bankadan çektiği şirkete ait parayla işyerine geri dönüyordu. Yıldıray N. otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle otomobilin yanına yaklaşan iki şüpheliden biri, arka camı kırarak koltukta bulunan ve içinde 35 bin 400 Türk lirası ile 28 bin 560 dolar olan çantayı alarak kaçtı.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YAKALANDI DİĞERİ ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Yapılan incelemede bir güvenlik kamerasının olayı görüntülediği belirlendi. Görüntülerde motosiklette bulunan iki kişinin kırmızı ışıkta duran otomobile yaklaştığı, arkada bulunan şüphelinin motosikletten inip, otomobilin arka camını kırarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Erdal G.(48) Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan Erdal G. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.