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Kadıköy'de Kırmızı Işık İhlali Denetimi

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Kadıköy'de trafik polisleri kırmızı ışık ihlallerini önlemek amacıyla denetim yaptı. İki sürücüye toplam bin 902 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden taksici, kural ihlali yapmadığını savundu.

KADIKÖY'DE trafik polisleri kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen iki sürücüye toplam bin 902 lira ceza yazıldı.Ceza yazılan taksici, "Sakin sakin geliyorum,kırmızı ışıkta da geçmedim.Bütün ışıklarda durdum.Ben bu cezayı kabul etmiyorum.İspatlasınlar kırmızıda geçtiğimi." diyerek cezaya itiraz etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde trafik ışıklarında denetim yaptı. Kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetimde, ihlal yapan sürücüler tespit edildi. İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücülere, polis uyarıda bulunup ceza yazdı. Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışıkta geçmişim,farkında değilim. 951 lira ceza yazıldı, sağlık olsun" şeklinde konuştu.

Kırmızı ışıkta geçtiği için 951 lira ceza yazılan taksici, kural ihlali yapmadığını söyleyerek cezaya itiraz etti. Taksici, "Sakin sakin geliyorum.Kırmızı ışıkta da geçmedim.Bütün ışıklarda durdum.Ben bu cezayı kabul etmiyorum.İspatlasınlar kırmızıda geçtiğimi.Akşama kadar trafiğim içindeyim. Bilmiyor muyum nerede ışık var nerede kamera var." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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