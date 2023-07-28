Kadıköy'de Kiracıya Tehdit: Dükkan Kurşunlandı

Olay, Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, dükkan sahibi O.K, kiracısı Yunus Yiğit'in kirasına zam yapmak istedi. Yiğit, zam talebini kabul etmedi ve soluğu mahkemede aldı. Dükkan sahibi O.K, bu kez dükkanı boşaltması için Yiğit'e para teklif etti. Yunus Yiğit bu teklifi de kabul etmeyince, O.K dükkana 2 kişi göndererek sözlü tehditte bulundu. Bir hafta sonra 25 Temmuz'da saat 03.30 sıralarında yüzü maskeli bir kişi kuaför dükkanın önüne giderek tabanca ile iki el ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Kurşunlar camı delerek işyerindeki kombiye isabet etti. Olay sırasında dükkanda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Bölge sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kiracı Yunus Yiğit, mülk sahibi O.K'den şikayetçi oldu. Saldırganın olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"DÜKKANIM TAHRİBAT İÇİNDE"

"MÜŞTERİLER KORKUYOR"

Yiğit, "Ben esnafım kimseyle kavgam yok. Mal sahibim 2 kişi göndermişti, onlar ilk etapta burayı almak istediklerini söylediler. 'Mal sahibinin vermiş olduğu rakamı kabul et, etmezsen bizden o kadarını da alamazsın' dediler. Kendilerine mal sahibi ile mahkemelik olduğumuzu, ne karar gelirse ona razı olacağımı söyledim. Bunlar beni birkaç defa daha rahatsız ettiler. Tahmin ediyorum, mal sahibi bunları yönlendirdi. Sonra dükkanım kurşunlandı. Sonuçta can güvenliğim yok, korktum. Dükkanda kalsaydım, kurşunlardan biri bana isabet etmiş olsa ne olacaktı? Camdaki kurşunu görünce müşteriler korkuyor. Kafasına bu sıcak havada kapüşonlu, kendini gizler vaziyette, elinde telefonla dükkanı gösteriyor, sonra 2 el ateş edip kaçıp gidiyor" diye konuştu.