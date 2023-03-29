Kadıköy'de kazı sırasında toprak altında kalan işçi yaralandı

Kadıköy'de meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Kadıköy'de meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü içerisinde iş makinesiyle yapılan kazı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan işçi ambulansla Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.