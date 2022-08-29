KADIKÖY'DE KAZA YAPAN MOTOSİKLETLİ TAKSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Cengiz ÇOBAN İSTANBUL, (DHA)- KADIKÖY'de kırmızı ışıkta bekleyen taksiye, bir motosikletli arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek yaralandı. Çevredekiler motosiklet sürücüsünün taksi üzerindeki görüntüsünü cep telefonu kamerasına kaydetti.

Göztepe Mahallesi Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde saat 08.00 sıralarında, kırmızı ışıkta bekleyen 34 TFK 92 plakalı taksiye, 34 FDM 425 plakalı motosikletli arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosiklet sürücüsü, taksinin üzerine düşerek, yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü araç üzerinden kaldırarak ambulansa taşıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, taksi şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan motosiklet sürücüsünün araç üzerindeki görüntüsü çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TAKSİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ GİBİ KALDI

Kaza sonrası yardıma giden Necati Halil, Motosikletli arkadan taksiye çarpıp, takla atarak üzerine düşmüş. Mesafesini korumamış olabilir çünkü, taksi şoförü kırmızı ışıkta duruyordu. Taksinin üzerine düştüğü gibi kaldı. Bilinci açıktı. Polisi ve ambulansı aradık. Biz de hareket ettirmedik. Ambulans yaralıyı taksinin üzerinden aldı diye konuştu.

Görgü tanığı Kemal Ocak ise Taksi kırmızı ışıkta durdu. Motor da biraz süratli geldi. Arkadan çarptı, takla atıp, üzerine düştü. Motorcunun kaskı vardı, durumu da iyiydi, hastaneye kaldırdılar dedi.