Son dakika haberi | Kadıköy'de kaza yapan alkollü sürücü gözaltına alındı

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de dört yol ağzında bir otomobille çarpışan cip metrelerce savruldu. Cip sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Kadıköy Göztepe Mahallesi Şair Arşi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Özgür Doğan yönetimindeki 61 ACM 802 plakalı otomobil, Ressam Salih Erimez Caddesi'nden hareket halindeyken, Şair Arşi Caddesi'nde seyreden Hüseyin Demir yönetimindeki 34 ENR 586 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip metrelerce savruldu. Kazada hafif şekilde yaralanan cip sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sırasında 1.49 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.