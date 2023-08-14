Kadıköy'de kavga edenlerden biri uyuşturucu madde kullanırken yakalandı

Kadıköy'de bir otomobilde kavga eden kişilerden biri uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Diğer kişiler ise kaçmayı başardı.

KADIKÖY'de denetim noktasından yaklaşık 100 metre geride duran sivil ekipler, bir otomobilde bulunanların kendi aralarında kavga ettiğini gördü. Ekiplerin durdurmaya çalıştığı otomobil sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, yaklaşık 100 metre sonra yanında bulunan iki kişiyi araçtan indirerek kaçtı. Araçtan inen ve üzerinden uyuşturucu madde kullanım aparatı çıkan Mert A. (17) ise gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. Denetim noktasından yaklaşık 100 metre geride bulunan sivil trafik ekiplerinin bir otomobilde kavga edildiği yönünde bilgi vermesi üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakası öğrenilemeyen otomobili durdurmak istedi. Denetim noktasından kaçan otomobil, yaklaşık 100 metre ileride durup araçta bulunan iki kişiyi indirdi ve olay yerinden kaçtı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU MADDE DÜZENEĞİ ÇIKTI

Araçtan inen iki kişiyi durduran polis ekipleri, şüphelilerin üzerlerini aramak istedi. Üzerinde kimlik olmadığını söyleyen Mert A. polis ekiplerinin üzerini aramasına izin vermedi. Ekiplere hakaret eden Mert A. gözaltına alındı. Mert A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde kullanım aparatı bulundu. 17 yaşında olduğu öğrenilen Mert A., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.