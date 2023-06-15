Üye Girişi
Haberler
Kadıköy'de kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı

Kadıköy'de kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı

Güncel Haberler

Kadıköy'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy'de Göztepe- Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Göztepe Mahallesi Hamit Oskay Sokak'taki M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde çalışan kamyon üstü vinç, alandan iş makinesi çıkarırken devrildi.

Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yaralı operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Ümraniye Kadıköy Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title