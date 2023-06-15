Kadıköy'de kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı
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Kadıköy'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kadıköy'de Göztepe- Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Göztepe Mahallesi Hamit Oskay Sokak'taki M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiyesinde çalışan kamyon üstü vinç, alandan iş makinesi çıkarırken devrildi.
Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Yaralı operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.