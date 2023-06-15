Kadıköy'de kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı

Kadıköy'de Göztepe-Ümraniye Metro Hattı şantiye sahasında kamyon üstü vincin devrilmesi sonucu operatör yaralandı. Kazada kamyon üzerindeki kabinde bulunan operatör çevredeki vatandaşlar ve şantiyedeki işçiler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle sokak trafiğe kapanırken, vinci kaldırma çalışmaları devam ediyor.