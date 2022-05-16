Kadıköy'de kamyon 3 otomobile çarparak durabildi - Haberler

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Kadıköy'de kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kadıköy'de kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

KADIKÖY'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de kamyon park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FFC 138 plakalı kamyonunun sürücüsü Mehmet İhtiyar, park etmek istediği sırada kamyonun kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkan kamyon daha sonra park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili konuşan otomobil sahiplerinden Burak Çelik, "Sabah her zamanki gibi cadde üzerine otomobilimi park edip işe gittim. Sonra polis memuru beni arayarak kamyonun freni patladığını, benim aracımla beraber üç araca vurduğunu söyledi. 50- 60 bin TL civarında hasarımız var" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kadıköy, Kaza, Güncel, Haberler

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