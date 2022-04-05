Kadıköy'de kadına kurşuna 18 yıla kadar hapis istemi

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de kız arkadaşı Demet S.'yi (38) tabancayla ateş ederek, ağır yaraladığı iddia edilen Tolga Ergen (44) hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Ergen'in 20 santimetre mesafeden Demet S.'nin kafasına ateş ettiği, kadının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı belirtilerek eylemin kasten öldürmeye teşebbüs suçuna sebebiyet verdiği anlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Tolga Ergen'in, Demet S.'nin erkek arkadaşı olduğu belirtildi. Tarafların kıskançlık yüzünden aralarının, suç tarihinden önceki 10 günlük süreçte kötü olduğu anlatılan iddianamede, Tolga Ergen'in 10 Aralık 2021'de müştekiyi arayıp görüşmek istediği anlatıldı.

YEMEK YEDİKLERİ SIRADA ATEŞ ETTİ

YÜRÜYEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

20 SANTİMETRE MESAFEDEN ATEŞ ETTİ

2 SUÇTAN 18 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel