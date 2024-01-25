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Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Ticareti Yapan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

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Kadıköy'de kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreste yapılan aramada 1875 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kadıköy'de kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı belirlenen bir aracı takibe aldı.

Yapılan çalışmaların devamında şüphelinin Kadıköy Göztepe Mahallesi'ndeki bir adresten kaçak elektronik sigaraları alıp başka adrese nakledeceği bilgisine ulaşan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, baskın yapılan adreste yapılan aramada 1875 elektronik sigara, 30 elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Maltepe Kadıköy Gözaltı Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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