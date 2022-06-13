Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler

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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen şüphelilerden 2'si tutuklandı

AA - İrem Demir - Güncel
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Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen ve polise mukavemette bulunan 23 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de izinsiz yürüyüş yapmak isterken gözaltına alınan 70 kişinin 45'i, haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılıp, emniyetten serbest bırakıldı. Şüphelilerden 25'i sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, 23 şüpheliyi "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla işlem yapıp, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Polis memurlarına fiili saldırıda bulundukları öne sürülen İ.T. ile K.T ise "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İki şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

Olayın geçmişi

Dün, Kadıköy Serasker Caddesi'nde toplanan ve terör örgütü PKK lehine slogan atan gruptakiler izinsiz yürümek istemişti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yürüyüşün izinsiz olduğunu belirtip, gruba dağılması yönünde uyarılarda bulunmuştu. Uyarılara rağmen yürümek isteyen ve çeşitli sloganlar atanlara müdahale eden polis, 70 kişiyi gözaltına almıştı.

İstanbul Valiliği de polis memuruna yumruklu saldırıda bulunan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Adliyesi Kadıköy Güncel Haberler

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