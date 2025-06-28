Kadıköy'de İzinsiz Gösteri Yapmak İsteyen 47 Kişi Gözaltına Alındı

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Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda izinsiz gösteri düzenlemek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Uyarılara rağmen dağılmayan 47 kişi, Terör ve Örgütlü Suçlar Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, 47 kişiyi gözaltına aldı.

Yoğurtçu Parkı'nda toplanan bir grup, izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri, gösteriye izin verilmeyeceğini bildirdiği gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarılara rağmen dağılmayarak polise direnen gruba müdahale edildi.

Nöbetçi terör ve örgütlü suçlar savcısının talimatıyla, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 47 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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