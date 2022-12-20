Kadıköy'de izinsiz gösteri yapmak isteryen yakalanan 87 kişi serbest bırakıldı Güncel Haberler Kadıköy'de dün izinsiz gösteri yapmaya çalıştıkları için gözaltına alınan 87 kişi serbest bırakıldı. Kadıköy'de dün izinsiz gösteri yapmaya çalıştıkları için gözaltına alınan 87 kişi serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, 18 Aralık Pazar günü HDP organizesinde yapılmak istenen izinsiz gösteri girişimlerine izin verilmemesi nedeniyle dün Kadıköy ilçesinin farklı noktalarında izinsiz gösteri teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve aralarında HDP İl Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 87 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bu kişiler, polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Halkların Demokratik Partisi Kadıköy Aralık Güncel Haberler

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