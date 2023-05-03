KADIKÖY'DE İSTEK TÜRKÜ CİNAYETİ: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

KADIKÖY'de istek türküyü çalmadığı için 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Dün akşam 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda şarkı söyleyen Aymaz'la, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin istek şarkı istemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'a bıçakla saldırdı. Yaralanan Aymaz denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz'da denize atladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan yaralı Cihan Aymaz'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Aymaz, ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Mehmet Caymaz ise sahil güvenlik botuna çıkarıldıktan sonra kelepçelenerek gözaltına alındı. Cihan Aymaz kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.