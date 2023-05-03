Kadıköy'de İstek Şarkı Çalmadığı İçin Öldürülen Cihan Aymaz'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan 30 yaşındaki Cihan Aymaz, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladı. Dün akşam 19.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda şarkı söyleyen Aymaz'la, alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin istek şarkı istemesi üzerine tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Caymaz, Cihan Aymaz'a bıçakla saldırdı. Yaralanan Aymaz denize düştü. Ardından Mehmet Caymaz'da denize atladı.

BENİM KİMLE DÜŞMANLIĞIM VARDI Kİ…

ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ

KARŞI TARAF KÖTÜ NİYETLİ

ŞARKI SÖYLEMENİN KİME NE ZARARI VAR?

Aymaz'ın amcasının oğlu Osman Aymaz ise "Şarkı söylemenin kime ne zararı var? Yani sokakta insanları eğlendirmek suç mu? Duyduğumuza göre birisi istekte bulunmuş. Cihan çalamamış ya da sırasıyla çalacağım demiş. O anda bıçağı çekip vurmak ne demek… Nasıl bir vicdan bu? Tinerci mi bu? Tinerci adam yanında bıçak mı taşıyor? Yani biz burada art niyet olduğunu düşünüyoruz. O şarkı söylüyor. O para için değil. Hobi olarak yapıyor, işini de seviyor . Zaten nakliyatta çalışıyordu. ve kimseye bir zararı yoktu. Oradaki bütün insanlar onu, sevdiğini söylüyorlar. Bizim duyduğumuz sadece işte istek istemiş o da artık o anda arasında bir tartışma yaşanmış. Bu şahıs bıçaklamış kendisiyle beraber denize düşmüş. Bu kadarını biliyoruz" diye konuştu.

Yalçın Özçelik de "Benim arkadaşımın oğlu. Çocuklar kaliteli, düzgün bir ailenin çocuğu. Hamallıkla emekle para kazanan bir insandı hobi olarak da bu işi yapıyor. Devlet nasıl yapacak? Bu babanın acısını kim önüne geçebilecek? Bu acı nasıl bir acıdır? Baba yoldaydı, geri döndü. Nasıl bir acıdır? Ortada yıkılan bir baba" dedi.