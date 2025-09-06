Haberler

Kadıköy'de 'İsrail'e Tam Ambargo, Filistin'e Özgürlük' Yürüyüşü Düzenlendi
Filistin'e Özgürlük Platformu, Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekti ve ambargo çağrısında bulundu. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek basın açıklaması yaptı.

?????? Filistin'e Özgürlük Platformu, Kadıköy'de "İsrail'e tam ambargo, Filistin'e özgürlük" sloganlı yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı.

Boğa heykelinin önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açıp sloganlar attı.

Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İskele Meydanı'na yürüdü.

Daha sonra katılımcılar tarafından basın açıklaması okundu.

Açıklamada, dünyanın birçok şehrinde yüz binlerce insanın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına "dur" demek için meydanlarda olduğu belirtildi.

Ablukaya direnen Gazze'ye selam gönderilen açıklamada, "Bugün, resmi açıklamalara göre yaklaşık 63 binden fazla Filistinlinin adını haykırma günü. 18 binden fazla Filistinli küçücük çocukların adını haykırma günü. İsrail 23 aydır Gazze'ye saldırıyor. Siyonist katiller, kadınları, çocukları, hayvanları, ağaçları katlediyor. Tarihi, binaları, okulları, hastaneleri, yolları her şeyi küle çevirmeye çalışıyorlar. Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, Gazze'yi tamamen işgal operasyonu için 60 bin yedek askeri göreve çağırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"23 ayda işgal devletinin Gazze'de yarattığı yıkımın bilançosu çok ağır. Bu yüzden Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IAGS) 500 üyesinin yüzde 86'sı, 'İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikaları ve eylemleri, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (1948) 2. maddesinde belirtilen soykırımın yasal tanımına uymaktadır' ifadesini içeren kararı destekledi. İsrail, yaşlı, hasta, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın binlerce Filistinliyi esir tutuyor."

"Sumud Filosu onurumuzdur"

Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in soykırımcı ablukasını dağıtmak için yola çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Sumud Filosu onurumuzdur. Filonun eylül ayının ortalarında Gazze açıklarına varması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
