Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı - Haberler

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Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Kadıköy'de İSKİ borusunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı

Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, çalışma yapan belediye ekiplerinin zarar verdiği İSKİ'ye bağlı ana hattaki borunun kırılmasıyla tazyikli su yola aktı.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi kavşağında iş makinesiyle asfalt çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı yol bakım ve onarım ekipleri, İSKİ'ye bağlı ana hat su borusuna zarar verdi.

Kırılan borudaki su, basıncın etkisiyle tazyikle fışkırarak yola aktı.

Hattaki suyu kesen ekipler, boruyu tamir etmeye çalışıyor.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Göztepe, Kadıköy, İSKİ, su, Güncel, Haberler

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