Kadıköy'de İnşaat Şantiyesinde İstinat Duvarı Kaydı: 2 İşçi Yaralı

Kadıköy'de bir inşaat şantiyesinde kayan istinat duvarının altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Kadıköy'de bir inşaata ait şantiyede kayan istinat duvarının altında kalarak yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan şantiyede çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen nedenle istinat duvarı kaydı.

Burada çalışan 2 işçi kayan duvarın altında kaldı. Durumu fark eden şantiye çalışanları, kendi çabalarıyla bir işçiyi kurtardı.

Bu sırada bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla diğer işçi de bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik önlemi alınan şantiyede inceleme yapılırken, caddede kontrollü sağlanan trafik akışı çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

