Kadıköy'de İnşaat Alanındaki Ağaç, Park Halindeki Otomobilin Üzerine Devrildi

Kadıköy'de İnşaat Alanındaki Ağaç, Park Halindeki Otomobilin Üzerine Devrildi
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Kadıköy'de inşaat alanındaki bir ağaç, yanındaki binanın otoparkında park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak otomobilde hasar meydana geldi.

KADIKÖY'de inşaat alanındaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.45 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddedeki inşaat alanının bahçesinde bulunan ağaç, yan taraftaki binanın otoparkında park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırırken otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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