Kadıköy'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı
Kadıköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, şoförün yolcuları tahliye etmesiyle birlikte itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Rıhtım Caddesi'nde seyreden 34 TN 1907 plakalı otobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.
Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel