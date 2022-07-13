KADIKÖY'DE İETT OTOBÜSÜNDE KORKUTAN YANGIN

KADIKÖY'de içinde yolcusu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın, sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.

Yangın, saat 18.40 sıralarında D-100 karayolu yan yolda Sahrayıcedit mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıktı. Kadıköy- Yenidoğan hattında yolcu taşıyan 34 TN 1878 plakalı İETT otobüsünün motoru birden alev aldı. Otobüsten yükselen dumanları fark eden sürücü Arif Karaduman, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın, yardıma koşan sürücüler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi de otobüsü kontrol etti. Otobüs yangını nedeniyle yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan otobüs, olay yerine çağrılan çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

'PANİK OLDU HERKES, YOLCULAR KAÇIŞIYORDU'

Otobüsün şoförü Arif Karaduman Seyir halindeydim, üst geçidin altındayken dumanlar çıktığını gördüm. Otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye ettim. Herhangi bir sıkıntı yok dedi.

Görgü tanığı İbrahim Aydın, Trafikte geliyordum, otobüsten dumanların yükseldiğini gördüm. Arabamda yangın söndürme tüpü vardı. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Bayağı yolcu vardı, panik oldu herkes kaçışıyordu diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / Güncel