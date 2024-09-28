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Kadıköy'de İETT Otobüsü ile Panelvan Sürücüsü Arasında Kavga

Kadıköy'de İETT Otobüsü ile Panelvan Sürücüsü Arasında Kavga
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Kadıköy'de bir İETT otobüsü şoförü ile panelvan sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Otobüs şoförü, polisi arayarak şikayetçi oldu ve olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etti. Yolcuların cep telefonu kameralarıyla kaydettiği kavga anları, kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile panelvan sürücüsü arasında kavga çıktı. Sürücünün gitmesine izin vermeyen otobüs şoförü, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis memuru şoförü sakinleştirdi. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Eylül Perşembe akşam saat 20.00 sıralarında Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Kadıköy- Esatpaşa seferini yapmak üzere duraktan kalkan İETT otobüsünün şoförü ile bir panelvan sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücünün kendisine küfrettiğini söyleyen otobüs şoförü aracı yol kenarına çekerek emniyeti aradı. Polise şikayette bulunan şoför, ekipler gelene kadar hareket etmeyeceğini söyledi ve sürücünün de gitmesini engelledi. Sürücü, otobüsün kapısına dayanarak şoförün inmesini istedi, ardından da kavganın şiddetlenmesiyle otobüsün camına vurdu. Şoför kapılarını açmadı. Kısa süre sonra polis ekipleri geldi. Bir polis memuru, otobüs şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. Bazı yolcular kısa süreli panik yaşarken bazı yolcular da sürücüye tepki gösterdi.

Yaşananlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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