Kadıköy'de İETT Otobüsü ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı

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Kadıköy'de bir İETT otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kaza sonrasında bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kadıköy'de İETT otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bostancı Mahallesi D-100 karayolu yan yolda Maltepe istikametinde seyreden 34 FKS 687 plakalı hafif ticari araç ile İETT otobüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle yolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre aksadı.

İETT otobüsündeki yolcular da araçtan indi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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