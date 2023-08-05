Kadıköy'de 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'de yapılan 'Huzur İstanbul' denetimleri kapsamında araçlar didik didik arandı ve narkotik köpeği 'Uzi' uyuşturucu madde araması yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan 'Huzur İstanbul' denetimleri kapsamında Kadıköy'de de denetim yapıldı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, 'Uzi' isimli narkotik köpeği de araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde denedim yaptı. Yapılan denetimler sırasında Polis Özel Harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, durdurulan araçlar didik didik arandı. Narkotik köpeği 'Uzi'de durdurulan araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Sürücüler ve araçta bulunanlara Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Durdurulan bazı araç ve motosikletlere cezai işlem uygulandı.