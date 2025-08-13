Kadıköy'de Helikopter Destekli 'Huzur İstanbul' Denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi yapıldı. Denetim kapsamında sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis ekipleri, şüpheli gördüğü kişilerin üstlerinde ve araçlarında arama yaptı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
