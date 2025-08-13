İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

