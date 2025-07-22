Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Denetimi

Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy'de gerçekleştirdiği 'Huzur İstanbul' denetiminde helikopter desteği ile araçlar kontrol edilip sürücülere GBT sorgusu yapıldı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirildi. Denetim noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Kuşdili Caddesi'nde 'Huzur ve Güven İstanbul' denetimi yapıldı. Denetim kapsamında sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı. Araçların içi didik didik arandı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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