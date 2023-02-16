Kadıköy'de hastane otoparkında çıkan yangında iki otomobilde hasar oluştu Güncel Haberler Kadıköy'deki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin otoparkındaki iki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kadıköy'deki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin otoparkındaki iki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, park halindeki 31 NB 404 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek başka bir araca sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında iki araçta hasar oluştu. Öte yandan, yangın çıkan ilk otomobilin depremzede yakınını Hatay'dan İstanbul'a getiren bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Kadıköy Güncel Haberler

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