Kadıköy'de Hafif Ticari Araç Yangını TOMA ile Söndürüldü
İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolunda hafif ticari araçta çıkan yangın, yoldan geçen polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri de gelerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Kadıköy'de hafif ticari araçta çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü.
D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Yoldan geçen polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan, yanan aracın TOMA ile söndürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel