Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

Kadıköy'de Hafif Ticari Araç Yangını TOMA ile Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolunda hafif ticari araçta çıkan yangın, yoldan geçen polis ekiplerinin toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü. Olay yerine itfaiye ekipleri de gelerek soğutma çalışması yaptı. Yangının söndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de hafif ticari araçta çıkan yangın, toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile söndürüldü.

D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Yoldan geçen polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, yanan aracın TOMA ile söndürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.