Kadıköy'de Güpegündüz Kombi Hırsızlığı

Olay 20 Haziran Salı günü saat 11.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre atık kağıt toplayan şüphelilerden biri yan binanın bahçesinden geçtikten sonra, boş bir dairenin camını kırarak içeri girdi. Şüpheli, dairede takılı olan kombiyi söktükten sonra kucağında taşımaya başladı. Çaldığı kombiyle yürüyen şüpheli, çaldığı kombiyi atık kağıt topladıkları motosikletin içindeki çuvala koyarak caddeden uzaklaştı. Şüphelilerin rahat tavırları pes dedirtirken, o anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan binada dairesi olan Serdar Çobanoğlu Bağdat Caddesi'nin değerli bir lokasyon olduğunu belirterek "Bu bölge değerli bir lokasyon, hırsızlar içinde cezbedici bir lokasyon olmaya başladı. Emniyet birimlerimiz çok ciddi çalışıyor. Kadıköy Bağdat caddesi tüm İstanbul'da en fazla güvenlik kamerasını içeren bir cadde aynı zamanda. Ama bu hırsızlar için caydırıcı bir etki yaratmıyor. Gözlerini karartıyorlar bu güvenlik önlemlerine karşı bu girişimlerde bulunabiliyorlar. Bunun önüne geçmenin en önemli koşulu güvenlik önlemleri. Güvenlik önlemlerini artırmaya çalışacağız. Güpegündüz kombi hırsızlığı oldu. Boş dairelerden birine girildi. Kombi sökülerek alınıp götürüldü ve çek çek arabasıyla karton toplama aracına bindiriliyor ve onun aracılığıyla götürülüyor. Kombi şu anda 20 bin lira. Bizim dairelerde kullanmış olduğumuz kombiler de o civarda. Hırsızlar boş daireyi girince mutlaka birşeyler götürmek istiyor. Bazen klimalar sökülüyor. Kombinin değerli olduğunu ve rahat satılabileceğini bildiği için Bunun piyasa değeri 20 bin lira olsa da onların satacağı rakam bunun çok daha altında olacaktır. Biz de bu sorunla mücadele ediyoruz. Kadıköy'de kombi hırsızlığı hırsızlar tarafından seçilen bir tercih oldu " diye konuştu.