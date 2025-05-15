Kadıköy'de Gençlik Dayanışma Konseri'nde Gözaltına Alınan Öğrenci Mahkemeye Çıktı

Kadıköy'de Gençlik Dayanışma Konseri'nde Gözaltına Alınan Öğrenci Mahkemeye Çıktı
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Kadıköy'de düzenlenen 'Gençlik Dayanışma Konseri' sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi Esila Ayık, mahkemede yaptığı savunmada, konserin sadece fotoğraf çekmek amacıyla katıldığını belirtti. Ayık, sağlık problemleri nedeniyle cezaevinde kalmasının uygun olmadığını ifade etti. Gençlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı duruşma sonrası Ayık'ın sağlık durumu endişe verici olduğu bildirildi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Kadıköy'de 8 Nisan'da düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencisi mahkemede savunmasını yaptı. Esila Ayık, "Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserdeki heyecanla benim de bir fotoğrafım olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi aldım. Fotoğraf çektirdim... Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsem böyle bir şey yapmazdım. Üniversitede öğrenciyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla 8 Nisan'da Kadıköy'de düzenlenen "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında "Diktatör Erdoğan" yazılı dövizi taşıdıkları için "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan 3 öğrenci ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada kronik kalp ve böbrek hastası Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu gençler 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Duruşma tutuklu sanıkların cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle yaklaşık 2,5 saat geç başladı.

"Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim"

Kimlik tespitlerinin ardından Esila Ayık'ın savunmasına başlandı. Katıldığı etkinliğin gösteriden ziyade bir dayanışma konseri olduğunu belirten Ayık, "Belçika'da fotoğrafçılık öğrencisiyim. Bu konsere de fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Konserdeki heyecanla benim de bir fotoğrafım olmasını istedim. Oradan bulduğum bir dövizi aldım. Fotoğraf çektirdim" dedi. Hakim bu sırada "Elinize aldığınız şeye bakmadınız mı ne yazıyor burada diye, bakmadınız mı, çocuk değilsiniz. Başkasının neden fotoğrafınızı çekmesine izin verdiniz?" diye sordu. Esila, bu soru üzerine savunmasına şöyle devam etti:

"Birinden fotoğrafımı çekmesini istedim. Dövizi aldığım kişiyi tanımıyorum. Elimde 5 dakika bile durmadı. Suç olduğunu bilsem böyle bir şey yapmazdım. Üniversitede öğrenciyim. Sınavlarıma giremedim. Böbrek ve kalp rahatsızlığım var. Cezaevi koşulları hastalığım için uygun değildir."

"Esila'nın sağlık durumu kritik"

Esila Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ da "Esila'nın sağlık durumu kritik. Kalbinden fenalaşıp acile kaldırıldı. 50 kişilik koğuşta kalıyor. Aynı tuvaleti banyoyu kullanıyorlar. Böbrek rahatsızlığı var. İdrar yolu enfeksiyonu kapma ve böbrek rahatsızlığının ilerleme durumu söz konusu" dedi. Uluğ, Ayık'ın tahliyesini istedi.

(Sürecek)

Kaynak: ANKA / Güncel
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